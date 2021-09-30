МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам в России вырос в августе на 4% по сравнению с предшествовавшим месяцем и составил 71,7 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Россияне в августе взяли кредиты наличными на рекордную сумму

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в августе 2021 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 71,7 тысячи рублей, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим месяцем (в июле 2021 года — 69 тысяч рублей). При этом стоит напомнить, что в период с мая по июль 2021 года данный показатель постоянно снижался", — подсчитали аналитики.

Отмечается, что при этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний лимит по кредитным картам вырос на 1% (в августе 2020 года — 71 тысяча рублей).

В территориальном разрезе самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (104,2 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (86,7 тысячи рублей), Московской области (85,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (83,1 тысячи рублей) и Ленинградской области (75 тысяч рублей). Средний размер потребительского кредита в России вырос на 23,7%

При этом наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита в августе 2021 по сравнению с предыдущим месяцем (среди топ-30 регионов по объемам выдачи кредитов данного типа) была зафиксирована в Новосибирской области (6,4%), Пермском крае (6,4%), Воронежской (6,3%) и Свердловской (6%) областях, а также в Ставропольском крае (5,9%) и Санкт-Петербурге (5,8%). Единственным регионом из топ-30, в котором данный показатель, напротив, снизился, стала Тюменская область (-1,5%). В Москве средний лимит по выданным кредитным картам в августе вырос на 3%.

"Последний год средний размер лимита по кредитным картам, в целом, остается достаточно стабильным, удерживаясь на уровне 69 — 74 тысяч рублей. При этом сам сегмент кредитных карт развивается достаточно динамично. Прежде всего, это связано с технологичностью и удобством данного вида кредита", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приводятся в сообщении.