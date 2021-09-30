МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Группа ВТБ не будет приобретать банк "Открытие либо его отдельные части, например "Росгосстрах": покупка такого большого актива стала бы чрезмерной нагрузкой на капитал, кроме того, есть сигнал от ЦБ, что госбанки являются нежелательными покупателями, заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ЦБ в августе сообщил, что рассматривает два варианта продажи акций "Открытия", в связи с чем начинает и подготовку к IPO, и сбор заявок стратегических инвесторов.

В случае реализации акций стратегу планируется продать контрольный пакет в не менее 50% плюс одна акция до конца года.

Однако как основной вариант продажи "Открытия" рассматривается именно IPO, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Группа ВТБ с большой вероятностью не окажется покупателем банка "Открытие" либо его отдельных компонентов. Поэтому в настоящий момент, по моей информации, не производится никаких действий по due diligence со стороны сотрудников или менеджмента банка ВТБ по группе "Открытие", — заявил Пьянов.

Он отметил, что есть четкий сигнал от ЦБ, что продажа "Открытия" российскому государственному игроку является нежелательной.

"Второй момент: актив очень большой, и для приобретения этого актива нужен капитал… для приобретения банковского юрлица такого большого у нас возникает чрезмерная нагрузка на капитал, то есть наши возможности не соответствуют размеру приобретаемого актива", — пояснил он.

ЦБ также отмечал, что в зависимости от интереса стратегов до продажи пакета акций из банковской группы может быть выделен страховой и (или) пенсионный бизнес.

В настоящее время "Открытие" собирает заявки на страховую компанию "Росгосстрах".

Пьянов пояснил, что "Росгострах" также не интересует ВТБ, поскольку у банка нет планов иметь страховой бизнес, стратегия ВТБ – это исключительно партнерство с "Согазом".

"В 2018 году банк ВТБ продал "Согазу" свой страховой бизнес, "ВТБ Страхование", и у нас сейчас партнерство с этой крупной страховой компанией. У нас нет планов обратного восстановления предыдущей ситуации, когда в составе группы ВТБ была бы страховая компания…, поэтому "Росгострах" мы не смотрели, это нарушает логику всех наших предыдущих действий", — пояснил он.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ СИТИБАНКА

Однако, по словам Пьянова, ВТБ хочет приобрести розничный бизнес Ситибанка. ВТБ является не единственным банком, кто имеет такой интерес, организация ждет официальной реакции от продавца.

"В конце августа банк ВТБ направил в адрес Ситибанка необязывающее юридическое предложение с формированием интереса и формированием возможной цены необязывающей о приобретении розничного бизнеса российского АО "Ситибанк", — рассказал Пьянов.

Он заявил, что ВТБ не единственный, кто интересуется этими активами.

"Моя персональная оценка профессиональная, что в этом соревновании покупателей потенциальных победит тот банк, который наиболее агрессивно или наименее консервативно оценивает потери при миграции этой клиентской базы в свой продуктовый и технический ландшафт.

По крайней мере, банк ВТБ это предложение сделал и ждет дальнейших шагов", — заявил топ-менеджер.

"До сегодняшнего для никакой официальной реакции на наше предложение пока не поступило", — добавил он.

Пьянов также отметил, что не может раскрыть ни цену, ни принципы ее формирования, ни характеристики самого предлагаемого бизнеса, но добавил, что оценка в рамках ценообразования, "скорее, консервативная", поскольку есть понимание, что у Ситибанка — "очень специфическая клиентская база".

"Мы считаем эту клиентскую базу чувствительной к выбору банка и не в каждом банке после этой сделки клиент сегодняшнего Ситибанка может остаться. Поэтому мы в рамках этого предложения имеем консервативную оценку оттоков", — пояснил Пьянов.

Этой весной одна из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию.

ПОЧТА БАНК

ВТБ, ранее объявивший о намерении вернуть контроль в "Почта банке", в сентябре приобретет две акции банка у его главы Дмитрия Руденко почти за 6 тысяч рублей, новое акционерное соглашение между ВТБ и "Почтой России" планируется подписать в октябре, сообщил журналистам член правления госбанка Дмитрий Пьянов.

По его словам, ВТБ завершает процедуру приобретения двух акций у главы "Почта банка", получив разрешение ФАС и директиву правительства. В результате ВТБ должен получить контроль над "Почта банком", однако для финализации процедуры стороны должны будут подписать новое акционерное соглашение.

В текущей версии между ВТБ и "Почтой России" заключено соглашение, которое "пока написано в варианте совместного контроля, по определенным вопросам требуется единогласное голосование", напомнил Пьянов.

"Нам нужно для консолидации актуализировать это акционерное соглашение. Я допускаю, что две акции будут приобретены внутри сентября, а подписание акционерного соглашения нового будет запланировано на октябрь, есть высокий риск, что мы не успеем это сделать в сентябре", — заявил Пьянов.

Две акции "Почта банка" обойдутся ВТБ в "незначительную" сумму. "Две акции стоят для нас 5 995 рублей", — указал он.

ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования. При этом американские санкции распространяются и на "дочки" попавших под санкции компаний, если их доля в капитале составляет от 50%.