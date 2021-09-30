МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Сбербанк с начала 2021 года получил заявки на реструктуризацию кредитов от 130 тысяч клиентов, из них 3,7 тысячи клиентов подали обращение на получение ипотечных каникул, при этом положительное решение принимается по 6 из 10 заявок на льготный период по ипотеке, сообщил директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" банка Денис Кузнецов. ВТБ отказался от покупки банка "Открытие"

"В этом году ситуация с заявками на урегулирование задолженности стабильна и соответствует стандартному потоку заявок от клиентов, на уровне 2019 года. С начала 2021 года в банк обратились 130 тысяч клиентов за реструктуризацией, в том числе 3,7 тысячи клиентов за ипотечными каникулами", — сказал он журналистам в кулуарах форума "Лидеров цифрового развития".

По словам Кузнецова, в среднем 6 из 10 заявок на ипотечные каникулы оформлены корректно и по ним предоставлены все документы, поэтому вопрос решается положительно. При этом уровень одобрения на реструктуризацию зависит от продукта: по ипотечным кредитам он выше, чем по потребительским — здесь около 30%.

"Здесь важно понимать, что банк также должен увидеть основания для предоставления реструктуризации, то есть изменения условий кредитного договора. Часто клиенты не предоставляют запрашиваемые банком документы или не подтверждают свою платежеспособность или сами отказываются от условий реструктуризации. Это топ-причины отказов", — добавил Кузнецов.

По ипотечным каникулам клиенты почти в 100% случаев запрашивают максимально допустимые законом шесть месяцев отсрочки и почти всегда их используют. Что касается банковских программ реструктуризаций, то здесь льготные условия возможны сроком до двух лет, но, согласно статистике банка, в среднем клиент пользуется льготным периодом по потребительским кредитам – 6 месяцев, по ипотеке – 9 месяцев.

Кузнецов отметил, что сейчас более 60% заявок от клиентов по физлицам поступает дистанционно, до конца года подача заявки на реструктуризацию будет доступна в мобильном приложении.