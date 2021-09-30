МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотечным кредитам в России в августе выросла на 0,11 процентного пункта — до 7,78%, обновив максимум с апреля прошлого года, следует из анализа данных ЦБ РФ, проведенного РИА Новости. Банк России в четвертом квартале планирует ужесточение выдачи кредитов

Количество выданных в августе кредитов осталось практически на уровне прошлого месяца: 150,8 тысячи ссуд против 151,4 тысячи в июле. При этом их объем за месяц вырос на 1,4% — до 439 миллиардов рублей.

Ипотечный портфель кредитных организаций в прошлом месяце вырос на 1,7% — до 10,95 триллиона рублей. Средний срок ипотеки вырос почти на два месяца — до 244,6 месяца, или 20 лет и 4 месяцев.