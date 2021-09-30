МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Сбербанк на время проведения следствия по делу о хищении, фигурантом которого стала экс-замминистра просвещения России, а ныне вице-президент банка Марина Ракова, назначил начальника управления развития и карьеры банка Наталью Журавлеву исполняющей ее обязанности, сообщила пресс-служба Сбербанка.

"Сбер" объявляет о назначении начальника управления развития и карьеры Натальи Журавлёвой исполняющей обязанности директора дивизиона "Цифровые платформы образования". Также в ближайшее время она приступит к исполнению обязанностей (и.о.) генерального директора ООО "СберОбразование", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в группе "Сбера" Журавлева работает около 10 лет, участвовала в запуске первых образовательных программ корпоративного университета и открывала "Школу 21". "Наталья — опытный топ-менеджер, под руководством которого в "Сбере" были запущены масштабные и результативные инициативы в сфере обучения сотрудников и развития их талантов. Уверен, что она поможет команде успешно реализовать намеченные планы", — подчеркнул первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Ранее в четверг в пресс-службе банка журналистам сообщили, что на время проведения следствия один из сотрудников "Сбера" будет назначен исполняющим обязанности Марины Раковой.

Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. По данным собеседника РИА Новости, также должна состояться проверка госконтрактов, заключенных при ее участии. В Сбербанке сообщили РИА Новости, что дело не имеет отношения к деятельности кредитной организации.