МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ВТБ приобрел две акции "Почта банка" у его главы Дмитрия Руденко, получив в результате контроль в нем, следует из материалов кредитной организации.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 8 604 413 / 49,99999419 %… Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли)… которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 8 604 415 / 50,00000581 %", — говорится в материалах ВТБ.

Ранее в четверг член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что сделка пройдет в сентябре по цене примерно 6 тысяч рублей, а новое акционерное соглашение между ВТБ и "Почтой России" планируется подписать в октябре.

ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования. При этом американские санкции распространяются и на "дочки" попавших под санкции компаний, если их доля в капитале составляет от 50%.

"Почта банк" был создан в 2016 году на базе входившего в группу ВТБ "Лето банка". Изначально у госбанка был контроль над своей дочерней организацией, а у "Почты России" — 49,99%, однако в конце 2017 года ВТБ решил продать две акции главе "Почта банка" Дмитрию Руденко. В конце августа 2021 года Пьянов говорил, что ВТБ на фоне снижения санкционных рисков планирует в ближайшие месяцы вернуть контроль над кредитной организацией.

Глава банка Андрей Костин 2 сентября заявил, что модель развития "Почта банка" планируется пересмотреть — через него в основном будут реализовываться продукты, разработанные ВТБ.