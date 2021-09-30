МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Сбер как экосистема запустил платформу SberUnity для объединения участников венчурного рынка, стартапов и крупных технологических компаний и планирует, что до конца 2022 года на этой платформе будет представлено более пяти тысяч российских и зарубежных участников, сообщается в пресс-релизе Сбербанка. Банк России планирует ужесточение выдачи кредитов

"Сбер открывает доступ к SberUnity — … открытой платформе для объединения участников венчурного рынка. SberUnity — единое цифровое пространство для создания прямых связей между стартапами, венчурными инвесторами и крупными технологическими компаниями. Планируется, что до конца 2022 года на платформе будет представлено более пяти тысяч российских и зарубежных участников", — отмечается там же.

Как указывается в сообщении Сбербанка, на платформе уже размещены заявки на технологии российских и зарубежных компаний.