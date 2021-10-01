МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Сбербанк с 1 октября поднял ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, а также на рефинансирование жилищных кредитов, сообщается на сайте кредитной организации.

Так, по данным банка, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке увеличилась на 0,4 процентного пункта — до 8,4% годовых. Одновременно минимальная ставка по ипотечным кредитам, которая доступна молодым семьям, на жилье на вторичном рынке выросла до 8,1% с 7,7%, а базовая ставка для остальных заемщиков — до 8,5% с 8,1% годовых.

Такие ставки доступны заемщикам при наличии зарплатной карты Сбербанка, первоначального взноса от 20% стоимости жилья, страхования жизни и жилья, а также электронной регистрации сделки. При этом купить квартиру на вторичном рынке необходимо на сайте сервиса "ДомКлик", иначе ставка вырастет на 0,3 процентного пункта.

Также теперь рефинансирование ипотеки другого банка можно оформить под 8,2% вместо 7,9% годовых.