МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. ВТБ в сентябре столкнулся с резким ростом хакерских атак, некоторые побили рекорды по мощности, кибермошенники в первую очередь пытались вывести из строя онлайн-сервисы банка, сообщила пресс-служба кредитной организации. ВТБ фиксирует рост активности мошенников в 1,5 раза с начала года

"Специалисты ВТБ отмечают резкий рост количества DDоS-атак в сентябре этого года. За месяц банк успешно отразил свыше 80 угроз — больше, чем за все 8 месяцев с начала года. Зафиксировано несколько "рекордов": до 350 Гбит/с по мощности и до 6 часов длительности атак", — говорится в сообщении.

Основной целью злоумышленников является недоступность онлайн-сервисов банка. "В первую очередь, кибермошенники стремятся вывести из строя сайт и интернет-банк, а также сервисы 3ds. Один из частых вариантов атаки — когда из многих тысяч источников генерируется "паразитный" трафик, обработка которого может вызвать перегрузку сетевого оборудования", — пояснили в пресс-службе.

Указывается, что ВТБ успешно отразил атаки злоумышленников и обеспечил непрерывность предоставления услуг клиентам банка.

В середине сентября компания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам, заявила о беспрецедентном росте числа кибератак на финансовый рынок в России.