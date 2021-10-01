МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Сбербанк на месяц снижает ставку по "Дальневосточной ипотеке" на 0,9 процентного пункта — до 0,1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Российский банк из топ-30 повысил ставки по ипотеке

"Сбер снизит ставку до 0,1% для всех, кто подаст заявку на "Дальневосточную ипотеку" с 1 октября по 1 ноября, на весь срок кредита. Таким образом, ставка на этот период снизится на 0,9 п. п. — с 1% до 0,1%", — сказано в сообщении.

Отмечается, что по ставке от 0,1% кредит "Дальневосточная ипотека" предоставляется на покупку квартиры в новостройке, а также на вторичное жилье у юридического или физического лица на сельских территориях ДФО, Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Льготный кредит по данной программе могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет. Максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей, а первоначальный взнос — от 15%.

Ранее в пятницу Сбербанк поднял ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке — на 0,4 процентного пункта, а также на рефинансирование жилищных кредитов — на 0,3 процентного пункта.