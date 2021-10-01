МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные депозитные рейтинги в иностранной и национальной валютах банка "Уралсиб" до "В1" с "В2", установив прогноз рейтингов на уровне "стабильный", свидетельствуют данные торгов. Fitch повысило рейтинг ArcelorMittal до "BBB-" с "ВВ+"

"Сегодняшнее рейтинговое действие признает снижение уровня рисков для активов наряду с восстановлением прибыли до создания резервов, что улучшило профиль платежеспособности банка", — объяснило рейтинговое действие агентство.

Moody's также отметило, что повышение рейтинга отражает сильный на данный момент профиль ликвидности банка, обусловленный относительно стабильной и детализированной клиентской базой и высокой долей ликвидных активов, составляющих более 40% от общих активов банка по состоянию на 30 июня.

Агентство может повысить рейтинги банка в случае, если он продолжит повышать операционные показатели, одновременно улучшая показатели капитала.

Понижение рейтинга может последовать за более низкой ликвидностью или качеством активов, или если давление со стороны конкурентов приведет к снижению прибыли.

Банк "Уралсиб" по величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 июля занимал 25-е место в российской банковской системе (объем активов был оценен в 589,8 миллиарда рублей). В первом полугодии текущего года чистая прибыль кредитной организации по МСФО составила 8 миллиардов рублей после убытка в 2,3 миллиарда годом ранее.