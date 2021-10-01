МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Сбербанк снижает размер первого взноса для новых и старых заявок по ипотеке для самозанятых с 30 до 20%, сообщается на сайте банка. Сбербанк на месяц снизил ставку по "Дальневосточной ипотеке"

"С 30 сентября Сбер снижает размер первоначального взноса по жилищному кредиту для самозанятых с 30 до 20%. Эти условия распространяются как на новые заявки, так и на ранее принятые", — говорится в сообщении.

Минимальный размер ипотечной ставки для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составляет 8,1% годовых, а при покупке квартиры в новостройке — 0,1% годовых, при этом дополнительных документов для подтверждения дохода не требуется, уточняет банк.

"Ипотека для самозанятых позволила решить квартирный вопрос многим нашим клиентам, развивающим собственный бизнес…. Мы делаем еще один шаг в развитии этого продукта: снижаем размер первоначального взноса. Рассчитываем, что новые условия помогут еще большему числу наших клиентов воплотить мечту о собственном комфортном и просторном жилье", — приводятся в сообщении слова директора дивизиона "ДомКлик" Николая Васева.

В декабре 2019 года Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых клиентов, которые подключили сервис "Свое дело", подать заявку и выбрать подходящую недвижимость можно на сайте DomClick.