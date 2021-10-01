МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Объемы сомнительных операций в банковском секторе РФ в первом полугодии 2021 года сократились на 11%, до 51 миллиарда рублей, сообщил Банк России. Путин поручил наделить ЦБ полномочиями ограничивать выдачу потребкредитов

"Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились на 11%. Этот показатель составил 51 миллиард рублей, тогда как за такой же период прошлого года он достигал 57 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2021 года, как и в аналогичный период предыдущего года, формировался в строительном секторе (36%), торговле (24%) и секторе услуг (21%), указали в ЦБ.

Вывод денег из России через банки по сомнительным основаниям в первом полугодии 2021 года незначительно вырос — до 20 миллиардов рублей, в основном за счет авансов за импорт, сообщил Банк России. В то же время сомнительные платежи в пользу нерезидентов за услуги и на счета резидентов за рубежом сократились, добавил ЦБ.

Объемы незаконного обналичивания денежных средств в российском банковском секторе в прошлом полугодии снизились почти на 20% — до 31 миллиарда рублей, говорится в материалах ЦБ. Отмечается также, что обналичивание денежных средств в пользу физлиц составили 23 миллиарда рублей, юрлиц — 7 миллиардов, индивидуальных предпринимателей — 1 миллиард рублей.

При этом, по данным ЦБ, объемы обналичивания вне банковского сектора (транзитные операции безналичной компенсации наличной выручки, "продаваемой" третьим лицам торговыми и туристическими компаниями и платежными агентами) в целом соответствовали уровню первого полугодия 2020 года и составили чуть более 13 миллиардов рублей.