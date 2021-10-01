МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Сбербанк оказывает содействие следственным органам по уголовному делу экс-замминистра просвещения России, а ныне вице-президента банка Марины Раковой и ее коллег, оно никак не связано с ее работой в банке, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Экс-замминистра Ракова объявлена в уголовный розыск

"Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и ее коллег. Расследование охватывает ее деятельность на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с ее работой в Сбербанке. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам", — заявили в банке.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что экс-замглавы Минпросвещения России Марина Ракова объявлена в федеральный розыск, ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении.

Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, она подозреваестся в лоббировании в 2019 году выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги предназначались на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".