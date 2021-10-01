МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Сбербанк оказывает содействие следственным органам по уголовному делу экс-замминистра просвещения России, а ныне вице-президента банка Марины Раковой и ее коллег. Оно никак не связано с ее работой в банке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и ее коллег. Расследование охватывает ее деятельность на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с ее работой в Сбербанке. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам", — заявили в банке.

Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия.

Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны — предположительно, она скрывается от следствия.

Источник агентства указал, что Ракову подозревают в лоббировании в 2019 году выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), гендиректором которого она являлась. Деньги должны были быть направлены на реализацию госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего".

Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения, в том числе, у людей, работавших у нее еще в министерстве.