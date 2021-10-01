МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады сентября выросла до 6,33% с 6,15% во второй декаде месяца, следует из материалов Банка России.

Показатель третьей декады сентября стал максимальным с третьей декады августа текущего года. Тогда ставка выросла до 6,17%, обновив максимум с третей декады октября 2019 года (6,36%).

Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Россельхозбанк и Промсвязьбанк.