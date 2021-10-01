МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Банковская система Венесуэлы, остановленная накануне для перехода к новому курсу национальной валюты, начала работу с конвертированным боливаром — в обращении продолжают ходить старые банкноты, но цифровые услуги переведены на новый курс, сообщило Управление учреждений банковского сектора Sudeban.

"Sudeban сообщает венесуэльцам об активации 96% всех государственных и частных банковских услуг", — говорится в сообщении регулятора в Twitter.

Очередная деноминация национальной валюты Венесуэлы — боливара — проходит на фоне снижения гиперинфляции в стране. В 2018 году, когда национальная экономика обрушилась из-за обесценивания боливара, рост потребительских цен составил 130 060%, в 2019 году — 9585%, в 2020 — 2959%. По информации "Венесуэльской финансовой обсерватории" OVF, накопленная инфляция за 8 месяцев 2021 года составила 470,3%.

На новых купюрах, которые пока не поступили в оборот, будет на шесть нулей меньше, чем раньше. На начальном этапе запланирован выпуск банкнот номиналом 5,10, 20, 50 и 100 боливаров, а также монет номиналом 1 боливар.

Находящиеся в обороте старые купюры продолжают действовать до решения Центрального банка Венесуэлы, который до сих пор не установил дату прекращения использования неденоминированных банкнот.

После деноминации официальные курсы национальной валюты, установленные Центральным банком Венесуэлы на 4 октября, составляют 4,181 боливара за доллар и 0,057 боливара за российский рубль.