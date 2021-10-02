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https://1prime.ru/banks/20211002/834859906.html
Клиенты ВТБ жалуются на сбои в работе сервисов банка
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Клиенты ВТБ жалуются на сбои в работе сервисов и устройств банка, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах... ПРАЙМ, 02.10.2021
втб, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Клиенты ВТБ жалуются на сбои в работе сервисов и устройств банка, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным на 16.16 мск, зафиксировано 201 обращение. Больше всего жалоб поступает на трудности с оплатой счетов (49%), проблемы с мобильным банкингом (26%) и работу банкоматов (25%).
"На данный момент возможно возникновение ошибок при переводах и иных операциях. Мы работаем над оперативным исправлением и в ближайшее время всё починим", — говорится в сообщении банка на его официальной странице в Twitter.