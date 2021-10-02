МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Клиенты ВТБ жалуются на сбои в работе сервисов и устройств банка, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным на 16.16 мск, зафиксировано 201 обращение. Больше всего жалоб поступает на трудности с оплатой счетов (49%), проблемы с мобильным банкингом (26%) и работу банкоматов (25%).

"На данный момент возможно возникновение ошибок при переводах и иных операциях. Мы работаем над оперативным исправлением и в ближайшее время всё починим", — говорится в сообщении банка на его официальной странице в Twitter.