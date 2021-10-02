МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Число случаев телефонного мошенничества по отношению к клиентам Сбербанка с начала года снизилось примерно вдвое, однако происходит его рост в других российских банках, что говорит о "перетоке" злоумышленников между кредитными организациями, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов. В Сбербанке назвали "столицу" телефонного мошенничества

"В отношении клиентов "Сбера" телефонное мошенничество точно значительно уменьшилось. Но мы фиксируем также рост в других кредитных организациях — в ряде из них этот рост составляет 70-80%. Это означает, что просто телефонные мошенники перетекли от одних клиентов к другим", — сказал Кузнецов в эфире шоу "Соловьев LIVE" на YouTube.

Он указал, что Сбербанк с начала года фиксирует сокращение телефонного мошенничества по отношению к своим клиентам примерно в два раза. При этом в целом по России наблюдается рост случаев мошенничества, напомнил он.

По данным ЦБ, количество операций без согласия клиентов во втором квартале текущего года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 236,97 тысячи, объем таких мошеннических операций вырос в 1,4 раза — до 3 миллиардов рублей. За это время Банк России инициировал блокировку 11,8 тысячи телефонных номеров мошенников, что более чем в два раза больше показателя за аналогичный период 2020 года.