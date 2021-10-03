МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Российские банки начинают поднимать ставки по ипотеке, при этом некоторые игроки пока не планируют менять условия по таким кредитам, следует из опроса кредитных организаций, проведенного РИА Новости.

Сбербанк с 1 октября поднял ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, а также на рефинансирование жилищных кредитов. С этой даты скорректировал условия и Совкомбанк. Так, по программе покупки недвижимости в новостройке ставка увеличена с текущих 8,49% до 8,75%, сообщил управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

"Из-за повышения ключевой ставки "Абсолют банк" в начале октября планирует незначительное увеличение ставок по базовым ипотечным программам на 0,25 п.п. Ставки по программам "Семейная ипотека" и "Военная ипотека" останутся без изменений", — сообщил зампред правления кредитной организации Антон Павлов.

Банк "Зенит" также собирается повысить ставки по ипотеке в октябре.

Вместе с тем ряд игроков утверждают, что не собираются повышать ставки. О таком намерении заявили Промсвязьбанк и Райффайзенбанк. В ВТБ отметили, что решили в дальнейшем не только сохранять ипотечные ставки, но и даже снизить их для части госпрограмм.

В банке "Дом.РФ" сообщили, что в сентябре провели плановое снижение по большинству своих программ. МКБ также проинформировал, что недавно улучшил предложения по некоторым ипотечным продуктам. Но при этом в банке намерены "следовать трендам рынка".