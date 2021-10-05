МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ подаст сильный сигнал рынку, подняв ключевую ставку до 7,25%, в перспективе ставки могут быть повышены еще не единожды, говорится в прогнозе Saxo Bank на четвертый квартал 2021 года, который есть в распоряжении РИА Новости. Банк России снова взялся за регулирование выдачи потребкредитов

Банк России в сентябре по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,75% годовых.

"Мы полагаем, что ЦБ РФ подаст сильный сигнал рынку, подняв ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,25%. По крайней мере, еще одно повышение на 25 базисных пунктов вероятно на заседании по вопросам политики 17 декабря", — заявил глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

По его оценке, ЦБ РФ принял правильное решение, опередив инфляцию повышением ставок.

"Мы считаем, что в перспективе ставки могут быть повышены еще не единожды. 6 октября следующая публикация ежемесячных данных по инфляции подтолкнет регулятор к повышению ставки на заседании 22 октября", — добавил он.

Банк России поднимает ставку для того, чтобы снижать инфляцию, от снижения инфляции выигрывают практически все категории населения, отмечала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в сентябре. И плюс к этому, повышение ставки поддержит и привлекательность депозитов, то есть будет способствовать тем, кто хочет отложить, сберечь деньги на завтра, добавляла она.