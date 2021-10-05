МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Техническая возможность приема карт платежной системы "Мир" появилась в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), говорится в сообщении системы. Населению напомнили о детских выплатах на карту "Мир" с октября

"Компания Network International, лидер на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, предоставила своим клиентам – торгово-сервисным предприятиям ОАЭ — техническую возможность приема карт "Мир", — сказано в сообщении.

Network International в настоящее время активно подключает платежные терминалы партнерских торгово-сервисных предприятий к обслуживанию карт "Мир" в Дубае и в других районах ОАЭ, уточняет система.

Уже к концу года Network International планирует завершить настройку всех действующих терминалов своей сети для приема российский карт, заключают в "Мире".