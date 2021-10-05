МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Число заемщиков моложе 25 лет за год выросло на 14,5%, составив в августе 2,63 миллиона человек, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Финансист объяснил, когда лучше забирать вклад из банка

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество заемщиков моложе 25 лет в августе текущего года составило 2,63 миллиона человек, увеличившись за 12 месяцев на 14,5% (в августе 2020 года — 2,3 миллиона человек)", — говорится в сообщении.

Однако вовлеченность молодых заемщиков в кредитование остается относительно невысокой, считают в НБКИ. Так, заемщики моложе 25 лет составляют всего 23% от общего числа граждан этого возраста в стране, в то время как доля всех заемщиков (от 18 до 79 лет) с действующими обязательствами насчитывает 37% от общего их количества.

В региональном разрезе в августе самая высокая вовлеченность в розничное кредитование граждан моложе 25 лет среди 35 лидеров по количеству заемщиков с действующими кредитами была отмечена в Новосибирской (29% от количества граждан моложе 25 лет) и Тюменской (28,9%) областях, Татарстане (28,6%), а также в Иркутской (27,8%) и Свердловской (27,7%) областях. Самая небольшая вовлеченность молодежи в кредитование отмечена в Самарской области (17,1%), Москве (19,6%), Ставропольском крае (20,6%) и Республике Крым (20,9%).

"Вовлеченность граждан моложе 25 лет в розничное кредитование, в целом, ниже, чем в более "взрослых" возрастных категориях граждан. Причины такого неравенства – в сложности оценки кредитного риска по молодым заемщикам. Дело в том, что для самых молодых заемщиков, как правило, характерны нестабильность доходов и недостаточно информативная кредитная история", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приводятся в сообщении.