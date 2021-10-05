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https://1prime.ru/banks/20211005/834878501.html
Банк России передал акции АТБ новому собственнику
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Акции "Азиатско-Тихоокеанский банка" (АТБ) переданы новому собственнику — казахстанскому Pioneer Capital Invest, сообщил Банк России. "Пятого октября акции банка переданы новому... ПРАЙМ, 05.10.2021
банки, финансы, новости, банк россии, атб, pioneer capital invest
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Акции "Азиатско-Тихоокеанский банка" (АТБ) переданы новому собственнику — казахстанскому Pioneer Capital Invest, сообщил Банк России.
"Пятого октября акции банка переданы новому собственнику — ТОО "Pioneer Capital Invest", — говорится в сообщении.
В оплату акций Банком России получены средства в размере 14 миллиардов рублей.
Также Банк России до 30 ноября ожидает перечисление новым собственником части чистой прибыли АТБ по итогам первых девяти месяцев года.