МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Акции "Азиатско-Тихоокеанский банка" (АТБ) переданы новому собственнику — казахстанскому Pioneer Capital Invest, сообщил Банк России.

Банк России

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"Пятого октября акции банка переданы новому собственнику — ТОО "Pioneer Capital Invest", — говорится в сообщении.

В оплату акций Банком России получены средства в размере 14 миллиардов рублей.

Также Банк России до 30 ноября ожидает перечисление новым собственником части чистой прибыли АТБ по итогам первых девяти месяцев года.