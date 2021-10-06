МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость акций Сбербанка во вторник обновила исторический максимум и превысила 350 рублей за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Таким образом капитализация банка превысила 7,9 триллионов рублей (108 миллиардов долларов) и Сбер стал самым дорогим банком в Европе, обогнав прежнего лидера — банк HSBC. В мировом рейтинге банков Сбер теперь занимает 14 место.

По словам экономиста Василия Колташова, бумаги банка растут, в частности, на ожидании хороших финансовых результатов по итогам 9 месяцев, которые Сбер планирует объявить в четверг.

"Также одним из основных факторов привлекательности Сбера является его дивидендная политика, предусматривающая выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Банк выплатил рекордные 422,4 млрд рублей дивидендов за 2020 год (18,7 рублей на акцию)", — указал он.

Правительство ожидает, что дивиденды банка в 2022 году составят 26,36 рублей, в 2023-м — 26,95 рублей, а в 2024-м — 29,96 рублей на акцию, говорится в проекте бюджета РФ на следующую трехлетку. Таким образом, через три года дивиденды акционерам должны вырасти на 60%.