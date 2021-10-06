МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ипотечный портфель Сбербанка продолжает увеличиваться. По итогам трех кварталов текущего года он вырос уже на 20% по сравнению с показателем за весь прошлый год. В сентябре 2021 года он составил 5,9 триллиона рублей, в то время как на конец прошлого года — 4,9 триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Сообщается, что всего за 9 месяцев 2021 года было выдано почти 776,9 тысячи кредитов на сумму 2 триллиона рублей. В прошлом году за аналогичный период объем выдач составил 583 тысячи кредитов на сумму почти 1,3 триллиона рублей. Разница составляет плюс 45% к прошлому году в суммарном выражении и 25% — в количественном.

Вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васёв рассказал, что на сегодняшний день на Сбербанк приходится более половины всех выдач по ипотеке.

"Безусловно, лидирует по прежнему вторичный рынок, на который приходится 75% всех выдач", подчеркнул он.

В отношении новостроек Васёв отметил, что "в первой половине 2021 года прирост обеспечила программа господдержки, которая была запущена как антикризисная мера в апреле прошлого года, а после изменения ее условий мы не подняли ставки до 7%, которые указаны в постановлении, что позволило сохранить часть спроса на данном продукте". Он подчеркнул, что всего по ней выдано 135 тысяч кредитов на 398 миллиардов рублей.

По словам Васёва, наибольший прирост в сентябре относительно июля 2021 произошел по "Семейной ипотеке", что связано с расширением программы на семьи, в которых появляется первенец. Объем выданных кредитов вырос на 64% за несколько месяцев — с 12 миллиардов рублей до 19 миллиардов рублей. Всего в рамках программы за все время выдано 29,5 тысячи кредитов на 108 миллиардов рублей.

По всем программам больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдано в Москве — на сумму 38,7 миллиардов рублей. Также в лидерах по порт город Санкт-Петербург — на 20,7 миллиардов рублей, и Краснодарский край — 9,6 миллиардов рублей.