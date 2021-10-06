МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ранее озвученные планы менеджмента ВТБ выплатить дивиденды за 2021 год в размере 50% чистой прибыли по МСФО будут исполнены, исходя из значения норматива общей достаточности капитала Н20, заявил журналистам главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко. ВТБ сообщил о росте выдач ипотеки в России до четырех триллионов рублей

"С точки зрения регулирования и дивидендной политики, определяющим является именно норматив Н20 и показатель, как мы понимаем прибыль банка по МСФО на консолидированной основе … Исходя из того, что у банка отличная динамика по общей достаточности капитала, в том числе с учетом реализованного программой привлечения гибридного капитала … мы делаем вывод о том, что ранее озвученные менеджментом планы по дивидендам в следующем году будут исполнены, и акции банка имеют очень привлекательный реальный уровень дивидендной доходности", — сказал Коваленко.

Он добавил, что на 1 июля норматив Н20 по группе ВТБ составлял 12,42% при минимуме 11,5%.

Летом член правления банка Дмитрий Пьянов говорил, что менеджмент ВТБ будет рекомендовать дивиденды за 2021 год в размере 50% чистой прибыли по МСФО.

ВТБ прогнозирует чистую прибыль по итогам 2021 года в размере 295 миллиардов рублей.