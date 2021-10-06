МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Банк России сохраняет сигнал о том, что возможны новые повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявил зампред регулятора Заботкин. Банк России прогнозирует замедление годовой инфляции

"На текущий момент последний сигнал не июльский, а сентябрьский, который звучит, что совет директоров допускает возможность дополнительных повышений ключевой ставки, и этот сигнал по-прежнему актуален", — сказал Заботкин на пресс-конференции.

Он уточнил, что ключевая ставка ЦБ будет следовать траектории, нужной для возвращения инфляции к 4%, двузначных значений ставки не потребуется.

"Ключевая ставка будет следовать той траектории, которая вернет инфляцию к 4%, ключевая ставка будет подниматься на столько, на сколько это будет необходимо для достижения этой цели. Исходя из наших модельных расчетов, такой масштаб повышения ключевой ставки, на который вы указываете в своем вопросе, не требуется даже в столь жестком сценарии, как финансовый кризис, который отражен в основных направлениях денежно-кредитной политики", — ответил Заботкин на вопрос журналиста, может ли ключевая ставка дойти до двузначных значений.

Банк России в сентябре по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,75% годовых. Также регулятор ужесточил сигнал по дальнейшим шагам: допускает повышения ставки на ближайших заседаниях. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что для возвращения инфляции в России к цели в 4% может потребоваться еще не одно повышение, в результате чего ставка может превысить 7%.