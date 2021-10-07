МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Сбербанк в январе-сентябре нарастил кредитование населения на 19%, корпоративного сектора — на 3,6%, в сентябре был выдан рекордный объем кредитов, следует из отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ. Сбербанк с 4 октября уволил Марину Ракову

Кредиты населению по состоянию на 1 октября текущего года выросли до рекордных 10,084 триллиона рублей с 8,474 триллиона на 1 января. Объем кредитов юрлицам на 1 октября увеличился до 16,03 триллиона рублей с 15,471 триллиона на начало года.

"Частным клиентам в сентябре выдана рекордная сумма кредитов — 534 миллиарда рублей, из них 274 миллиарда рублей потребительских кредитов и около 260 миллиарда рублей ипотечных. Работа с застройщиками, программы поддержки и цифровые сервисы способствуют повышению доступности ипотечных продуктов", — отмечается в сообщении.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за девять месяцев текущего года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 936,65 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.

При этом чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в сентябре составила 109,1 миллиарда рублей против 79,8 миллиарда рублей годом ранее.