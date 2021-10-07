МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Отток иностранной валюты с депозитов физических лиц в Сбербанке в сентябре увеличился в 1,6 раза по сравнению с августом и составил 792,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных банка.

Согласно отчетности кредитной организации, депозиты россиян в иностранной валюте "похудели" на 785,5 миллиона долларов, до 22,1 миллиарда долларов, а депозиты иностранцев — на 7,1 миллиона долларов, до 395,6 миллиона долларов.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий указал агентству, что это рекордный отток валютных средств со срочных депозитов в банке с марта 2020 года — тогда на фоне обвала рынков объем валюты на депозитах снизился почти на 1,4 миллиарда долларов.

Одновременно текущие валютные счета граждан пополнились на 668,8 миллиона долларов, увеличившись до рекордных 11 миллиардов долларов. Счета нерезидентов увеличились на 26,6 миллиона долларов — до 452,4 миллиона долларов. Таким образом, валютные средства клиентов Сбербанка сократились на 97,2 миллиона долларов.

Сбербанк подчеркнул, что оттока средств физических лиц в валюте из банка не происходит. "Мы видим переток между срочными и счетами до востребования. Переток средств на текущие и сберегательные счета – глобальный тренд как в рублях, так и в валюте.

При относительно небольшой разнице в ставках (в валюте особенно) клиенты предпочитают гибкие сберегательные продукты. Кроме того, в валюте тренд ускоряется из-за счетов в евро", — прокомментировали РИА Новости в кредитной организации.

В то же время на рублевых депозитах физлиц в сентябре наблюдался приток средств. Россияне за прошлый месяц положили на них 32,7 миллиарда рублей против оттока в 32,5 миллиарда рублей в августе, остатки на депозитах составили на начало октября 7,95 триллиона рублей.

Одновременно россияне пополнили свои текущие счета на 97,5 миллиарда рублей, до 4,12 триллиона рублей.

Иностранцы также пополнили депозиты в рублях в сентябре — на 50,3 миллиона рублей, до 44,2 миллиарда рублей, а рублевые текущие счета — на 4,5 миллиарда рублей, до 98,4 миллиарда рублей.

"Основная причина (оттока валютных депозитов — ред.) – низкие процентные ставки по депозитам в долларах и евро на фоне растущих ставок по депозитам в рублях. У Сбербанка максимальная ставка по вкладам в долларах — 0,35%, тогда как в рублях в десять раз больше — 3,5%. Кроме того, у многих банков ставки по вкладам в иностранной валюте гораздо выше, чем у Сбербанка, на рынке максимальные ставки в долларах приближаются к 2% годовых", — прокомментировал статистику Осадчий.

Отток средств населения с депозитов продолжался с начала 2021 года: за 9 месяцев депозиты физлиц в иностранной валюте сократились на 3,3 миллиарда долларов, или на 12,9%, до 22,5 миллиарда долларов, в рублях — на 195,2 миллиарда, или на 2,4%, до 8 триллионов рублей.