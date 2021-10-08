МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Банк России с 8 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО "Объединенный резервный банк" ("Орбанк"), говорится в сообщении регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 289 место в банковской системе Российской Федерации. Центробанк допустил новые повышения ключевой ставки

ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии в связи с нарушением "Орбанком" федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, организация допускала нарушения требований нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность "Орбанка" была ориентирована на обслуживание интересов его, собственников и связанных с ними компаний, уточняется в сообщении. Добавляется, что существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды.

В ОРБАНК назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Банк России составил портрет начинающего инвестора на фондовом рынке

"Обранк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам.

Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 22 октября и будут производиться Агентством по страхованию вкладов (АСВ).