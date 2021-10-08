МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) не выявило никаких нарушений действующих правил в работе VTB Bank (Europe) SE, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ. ВТБ сохраняет планы по выплате дивидендов за 2021 год

Предписание банку было выдано в рамках отраслевой инициативы регулятора по повышению в кредитных организациях региона эффективности мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении. Привлечение специального уполномоченного является относительно новой мерой, которая, "однако уже успешно применялась немецким регулятором к крупнейшим банкам, работающим на территории Германии, в частности, Deutsche Bank, Goldman Sachs и другим", уточняет ВТБ.

"Мы приветствуем предоставленную регулятором возможность еще больше усилить существующие в банке регламенты в борьбе с международной преступностью", — заявили в банке.

Ранее BaFin потребовало от европейского дочернего предприятия ВТБ, VTB Bank (Europe) SE, с 1 октября принять внутренний контроль и меры безопасности для предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Регулятор ФРГ назначил специального уполномоченного, который немедленно приступил к контролю за выполнением этого приказа в учреждении.

VTB Bank (Europe) SE входит в группу ВТБ и оказывает широкий спектр услуг в сфере корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания, уделяя приоритетное внимание развитию торговых отношений между Европой и Россией. Головной офис банка находится во Франкфурте-на-Майне.