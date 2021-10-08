МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Банк России потребовал у участников платежного рынка до 18 октября предоставить ему данные о выявлении ими операций по выведению средств через переводы с одной карты на другую (P2P). Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий запрос регулятора к финансовым организациям.

В Банке России попросили сообщить о лимитах и ограничениях по таким операциям, раскрыть параметры их мониторинга — в частности, количество и объем переводов с использованием карты одного плательщика, а также способы выявления участников схем хищений денег ("дропперов"), механизмы контроля платежей и прочее. Вдобавок регулятор запросил у банков реестр операций и данные о размере комиссий по ним. Российские банки оценили потенциал кредитования через банкоматы

Рассказывая об этой инициативе, в ЦБ пояснили, что "целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям". При этом регулятор не ставит задачу сократить объем подобных транзакций.

В частности, Банк России хочет определить лучшие практики по их выявлению и, возможно, подготовить для банков рекомендации по совершенствованию систем управления рисками.

По мнению члена совета директоров РНКО "Платежный центр" (оператор платежной системы "Золотая корона") Александра Погудина, эффективных методов по контролю за P2P-операциями нет.

"Не существует эффективных методов по контролю за операциями "карта-карта", когда сервис предоставляется внешним клиентам. Банк объективно в этом случае лишен возможности оценить легализационные риски конкретной операции", — пояснил он.

Управляющий RTM Group Евгений Царев назвал альтернативным, более контролируемым способом перевода средств использование Системы быстрых платежей (СБП) ЦБ. Так, если сейчас при блокировке одной карты пользователя других остаются действующими, то в СБП, по сути, у клиента один аккаунт — если заблокируют его, то операции нельзя будет совершать по всем счетам.

Царев считает, что сейчас, пока регулятор популяризирует свою систему, подобные блокировки не реализуются, однако в дальнейшем ситуация может измениться. Тогда, добавил он, существует риск, что проблемы возникнут как у мошенников, так и у добросовестных граждан, попавших под подозрение.