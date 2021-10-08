МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Банк России запросил у кредитных организаций информацию о переводах с карты на карту, чтобы лучше понимать тенденции рынка, поделился с РИА Новости мнением исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Банк России заинтересовался данными о переводах денег с карты на карту

РИА Новости ознакомилось с копией письма, в котором ЦБ запросил у участников платежного рынка информацию о клиентских переводах с карты на карту.

"Банк России периодически запрашивает у участников рынка информацию об операциях и условиях использования тех или иных сервисов, чтобы более "гранулированно" понимать тенденции на рынке. Услуга по переводу денежных средств по номеру карты реализуется по всему миру и пользуется большой популярностью", — пояснил Шуст.

Согласно тексту письма, банкам необходимо предоставить данные о механизмах контроля таких операций, оценить возможные риски при их совершении, а также предоставить их реестр с указанием ФИО отправителя и получателя переводов. Собеседник агентства считает, что в случае если инициатива получит развитие и правовую основу, то для осуществления переводов будет недостаточно указания только информации о номере карты получателя. В этом случае потребуется перенастройка механизма работы как со стороны банков, так и со стороны платежных систем. Россиянам рассказали, за какие переводы банк может заблокировать карту

Как пояснял агентству источник, знакомый с ситуацией, "в профильных ведомствах" также обсуждается инициатива о необходимости сбора сведений (ФИО, адреса, паспортных данных) получателей таких платежей. Шуст в ответ на просьбу пояснить мнение собеседника агентства отметил, что указание только номера карты не противоречит международным стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

"Согласно Рекомендациям ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ред.), при осуществлении внутригосударственных переводов информация о плательщике и получателе в платежное поручение может не включаться. В случае если банки и регулятор могут получить необходимую идентифицирующую информацию по запросу, в поручении достаточно указать номер счета или уникальный номер операции", — разъяснил эксперт.