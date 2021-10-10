МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Россияне старшего возраста (60+ лет) стали заметно активней осваивать современные банковские технологии — пользование цифровыми сервисами за три квартала этого года у них выросло в разы, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Россиянам рассказали, за какие переводы банк может заблокировать карту

В рамках исследования были изучены все операции в мобильном банке у клиентов старше 60 лет за три квартала 2020 и 2021 года.

"Самый динамичный рост активности у россиян старше 60 лет был отмечен в освоении Системы быстрых платежей (СБП) и цифровых карт. За три квартала 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года количество переводов по СБП у них выросло в три раза, а заявок на оформление цифровых карт — более чем в два раза", — выяснили авторы исследования.

При этом именно клиенты старшего поколения оказались на втором месте среди всех клиентов по доле активных пользователей вкладами в мобильном банке (39%) за три квартала 2021 года. Первое место заняли клиенты 41-60 лет с долей 41% от всех возрастных категорий, у клиентов 26-40 лет — 18%, у россиян 18-25 лет — 2%. При этом в интернет-банке эта доля у россиян старше 60 лет составляет 48%.