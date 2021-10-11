МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Банк России расширил список системно значимых банков до 13, говорится в сообщении регулятора. Bloomberg предсказал повышение ключевой ставки Банка России

Новым участником перечня в 2021 году стало АО "Тинькофф Банк". Такое решение было принято с учетом активного роста компании, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы, уточняет регулятор.

Помимо "Тинькофф банка" в список системно значимых кредитных организаций входят также Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Московский кредитный банк", "Открытие", Росбанк, Райффайзенбанк, "Юникредит банк" и Совкомбанк.

Отмечается, что долю 13 системно значимых банков приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.