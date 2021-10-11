МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Банк России во вторник, 12 октября, выпускает в обращение памятную монету из серебра номиналом 3 рубля, посвященную Государственному академическому театру имени Евгения Вахтангова к 100-летию театра, сообщает пресс-служба ЦБ. ЦБ расширил список системно значимых банков

"Банк России 12 октября 2021 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летие Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова", — говорится в сообщении.

Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба — 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров и изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты — три тысячи штук.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба РФ, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", номинал, год выпуска, обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба, а также товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне изображен частично выполненный в рельефе логотип празднования 100-летия театра, который был создан к этому юбилею. За основу портрета Евгения Вахтангова, который размещен в цифре 100, взята известная фотография, выполненная в 1918 году.

Выпускаемая монета является законным средством платежа на всей территории РФ, отмечается в сообщении.