МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" позитивно оценивает свое включение в список системно значимых банков (СЗКО) и готов к соблюдению всех регуляторных требований, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. ЦБ расширил список системно значимых банков

Ранее Банк России ранее расширил список системно значимых банков до 13, включив в него "Тинькофф банк".

"Это, безусловно, позитивная новость для "Тинькофф", СЗКО — это знак качества и признание значимости "Тинькофф" для финансовой системы страны, результат развития нашего бизнеса и роста числа клиентов. Для нас это было ожидаемое решение — у нас 17 миллионов клиентов и не за горами 20 миллионов. Мы были готовы к этому решению. "Тинькофф" стопроцентно готов к соблюдению всех регуляторных требований, связанных с включением в список СЗКО", — заявили в пресс-службе.

Банк напомнил, что в настоящее время с учетом размещенного недавно выпуска, имеет достаточный запас капитала для развития, в том числе, с учетом включения в список системно значимых. "Это обозначает плюс 1% к резервным требованиям, но мы всегда управляем бизнесом исходя из management buffer (управления буффером — ред.) в 2%. Мы и так были под особым регулированием с прямым диалогом с ЦБ, поэтому мы не ожидаем тут больших изменений в ежедневной жизни. Все регуляторные требования четко описаны, поэтому "Тинькофф" давно готов к их соблюдению", — отметили в пресс-службе. "Тинькофф банк" рассказал о новой схеме мошенников с "единым счетом в ЦБ"

Каких-либо изменений в стратегию "Тинькофф" также не планирует вносить, продолжит привлекать розничных клиентов и малый и средний бизнес. Наконец, в банке считают, что признание кредитной организации системно значимой связано не с развитием им экосистемы, с его местом на розничном банковском рынке. Кредитная организация занимает третье место по количеству розничных клиентов среди российских банков, а средства клиентов превышают один триллион рублей. "Включение "Тинькофф" в СЗКО связано в первую очередь с качественным ростом бизнеса, баланса, ростом числа клиентов", — подчеркнули в кредитной организации.

По мнению аналитика УК "Открытие" Ирины Прохоровой, включение "Тинькофф банка" в список СЗКО будет иметь два противоположных эффекта для долгосрочной стоимости акций TCS Group. "С одной стороны, для банка ужесточатся требования к капиталу, что может в дальнейшем повлиять на его возможность распределять прибыль среди акционеров в виде дивидендов – негативный", — объяснила она.

Вместе с тем Прохорова отметила, что включение "Тинькофф банка" в системно значимые повысит доверие населения к нему, что позволит банку увеличить клиентскую базу и поддержать прибыльность.