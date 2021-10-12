МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Во вторник вступило в силу указание Банка России о понижении коэффициентов риска для обязательств ВЭБ.РФ в рублях. Это будет способствовать наращиванию объемов рыночного фондирования деятельности и позволит обеспечить финансирование важнейших инвестпроектов, отметили в корпорации развития. В ВЭБ.РФ оценили, как помочь малому бизнесу в проектах с госучастием

Документ "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 ноября 2019 года №199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" датирован 18 августа 2021 года, но начал действовать с 12 октября.

Он предусматривает взвешивание всех номинированных и фондированных в рублях кредитных требований банков к ВЭБ.РФ (в т.ч. вложений в облигации ВЭБ.РФ) с пониженным коэффициентом риска в размере 20% при расчете пруденциальных нормативов банков.

"Для нас, наших инвесторов и кредиторов это давно ожидаемое событие. Эффект от решения Банка России будет способствовать расширению межбанковского сотрудничества, в том числе за счет роста спроса российских банков на публичные долговые инструменты ВЭБ.РФ. Регуляторные изменения создают необходимые предпосылки для наращивания объемов рыночного фондирования деятельности ВЭБ.РФ и позволят совместно с российскими банками обеспечить финансирование важнейших инвестиционных проектов в российской экономике", — прокомментировал старший банкир- член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

Изменения в указанную инструкцию – только первый шаг. В скором времени ожидается еще ряд изменений банковского регулирования, отражающих признание высокого кредитного качества ВЭБ.РФ как заемщика и его статуса ведущего национального института развития, подчеркнули в корпорации развития.