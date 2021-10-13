МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело рейтинги 14 российских банков, повысив или подтвердив их, в свете улучшения экономической ситуации в РФ, говорится в релизе агентства. Названы наиболее распространенные уловки банков при страховании заемщиков

Долгосрочные рейтинги Газпромбанка и Альфа-банка повышены до "ВВВ-" с "ВВ+", прогнозы стабильные. Рейтинг банка "Союз" повышен до "ВВ-" с "В+", "Центрокредита" — до "В+" с "В", "Уральского банка реконструкции и развития" — до "В" с "В-".

Рейтинг Промсвязьбанка подтвержден на уровне "ВВ", а прогноз по нему улучшен до позитивного.

Агентство также подтвердило рейтинги ВТБ, Раффайзенбанка и "Юникредит банка" на уровне "ВВВ-" со стабильными прогнозами.

Рейтинги Совкомбанка и МКБ подтверждены на уровне "ВВ" с позитивным и стабильным прогнозом соответственно. Прогнозы по рейтингам банков "Ренессанс кредит" ("В+") и "Русский стандарт" ("В") улучшены до позитивного со стабильного.

Рейтинг "РН банка" подтвержден на уровне "ВВ+", прогноз стабильный.

"Более позитивные, чем ожидались, экономические изменения и более быстрое восстановление ограничили ухудшение качества активов российских банков и способствовали восстановлению прибыли. Банковская система остается достаточно… ликвидной", — говорится в релизе агентства.