МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российские банки по итогам августа ввезли в страну максимальный с начала года объем наличной иностранной валюты — более чем 2,4 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России. ЦБ хочет обязать банки предлагать заемщикам кредит без допуслуг

По сравнению с июльским показателем это на 27% больше (тогда в страну было ввезено 1,9 миллиарда долларов. Большая часть августовской суммы пришлась непосредственно на доллары США (почти 1,4 миллиарда долларов), остальную часть составили евро (979,4 миллиона в пересчете на доллары).

Вывезено из страны было порядка 1 миллиарда долларов (852,3 миллиона долларов и 151,7 миллиона евро в долларовом эквиваленте). По сравнению с предшествующим месяцем этот показатель практически не изменился — прирост около 5%.