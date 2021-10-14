Банки в августе ввезли максимальный за 2021 год объем иностранной валюты
Банки России в августе ввезли максимальный с начала года объем наличной иностранной валюты
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российские банки по итогам августа ввезли в страну максимальный с начала года объем наличной иностранной валюты — более чем 2,4 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.
По сравнению с июльским показателем это на 27% больше (тогда в страну было ввезено 1,9 миллиарда долларов. Большая часть августовской суммы пришлась непосредственно на доллары США (почти 1,4 миллиарда долларов), остальную часть составили евро (979,4 миллиона в пересчете на доллары).
Вывезено из страны было порядка 1 миллиарда долларов (852,3 миллиона долларов и 151,7 миллиона евро в долларовом эквиваленте). По сравнению с предшествующим месяцем этот показатель практически не изменился — прирост около 5%.
https://1prime.ru/banks/20211014/834960136.html
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