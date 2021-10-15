МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2021 года подскочила в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 17,342 миллиарда долларов, следует из отчетности банка. Чистая прибыль JP Morgan за январь-сентябрь выросла в 2,2 раза

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 48,59 доллара против 12,65 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период при этом выросла на 42% – до 46,7 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций, в годовом выражении выросла почти в 1,5 раза — до 5,284 миллиарда доллара. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 14,93 доллара против 8,98 доллара годом ранее.

Выручка банка за третий квартал составила 12,044 миллиарда долларов, что на 24% выше показателя годичной давности.

Акции компании на предварительных торгах в Нью-Йорке дорожают почти на 1,8%.

Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.