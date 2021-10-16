МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Желающие сэкономить на денежных переводах могут воспользоваться несколькими доступными методами: переводы на крупные суммы лучше совершать в пределах одного банка, а если нужно отправить деньги в другой банк — воспользоваться Системой быстрых платежей, сообщил РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. Россиянам рассказали, за какие переводы банк может заблокировать карту

"Переводы в рамках лимита до 100 тысяч рублей через Систему быстрых платежей бесплатны. Для этого надо привязать номер телефона в банке к СБП. Сделать это можно в мобильном банке или любом отделении. Переводы на более крупные суммы лучше делать внутри одного банка со счета на счет", — советует эксперт.

Перед переводом всегда стоит проверять информацию о комиссиях, напоминает Кривошея. Это можно сделать на экране в приложении, где выводится сводная информация о цели платежа, суммах и получателе, а так же высвечивается подтверждение перевода. Здесь же находится и информация о комиссиях, если они зашиты в перевод, уточняет эксперт.

В то же время он предостерег от использования личных переводов на карту для оплаты, например, сотрудникам магазинов. "Необходимо помнить, что переводы на личную карту в коммерческих целях, например оплата товаров и услуг, запрещены. Если такие платежи происходят на одну и ту же карту регулярно и в значительном количестве, предприятие может заплатить на штрафах в разы больше, чем при попытке сэкономить на теневых переводах", — резюмировал Кривошея.