МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Средняя ставка по рублевым вкладам в России к концу текущего года вернется на уровень лета 2019 года: она может достичь 6,8-7,5%, следует из опроса аналитиков, проведенного РИА Новости. Финансист предрек судьбу рубля к Новому году

Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, подняв ключевую ставку в сентябре до 6,75% годовых. При этом ЦБ дал сигнал по дальнейшим шагам: он допускает новые повышения ставки на ближайших заседаниях. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что для возвращения инфляции в России к цели в 4% может потребоваться еще не одно повышение, в результате чего ставка может превысить 7%. В настоящее время средняя ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составляет 6,3%.

"До конца года мы ожидаем повышение ключевой ставки минимум на 0,5 процентного пункта, что подтолкнет вверх ставки по вкладам. С учетом новогодних акций максимальные ставки по вкладам в топ-10 банках к концу года могут достичь 7%", — прокомментировал ситуацию замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

С таким мнением согласна младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина: она также ждет, что средняя ставка по вкладам уверенно приблизится к 7% до конца года. Более оптимистичные ожидания у директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина, который допускает рост стоимости вкладов до 7,5%. В России выросла максимальная ставка по вкладам

Наиболее скромные ожидания у эксперта "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Пучкарева, который оценивает потенциал роста средних ставок по вкладам примерно до 6,8%. "Декабрьская динамика будет зависеть от стейтмента ЦБ на октябрьском заседании и в большей степени от темпов роста инфляции", — добавляет аналитик.

"Ключевым фактором изменения ставок сейчас является монетарная политика Банка России. Можно предположить, что изменения ставок будут пропорциональны изменениям ставок регуляторов. В целом ставки по вкладам имеют тенденцию к росту, что отчасти объясняется наращиванием банками кредитных портфелей и их потребностью в финансировании", — заключил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.