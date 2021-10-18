МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Большинство российских компаний из-за устаревших цифровых сервисов готовы сменить кредитную организацию, в которой обслуживаются, говорится в исследовании Райффайзенбанка и аналитического агентства B2B International, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Пожилые россияне стали активнее осваивать цифровые сервисы банков

"Около 75% российских компаний заявили о готовности сменить банк из-за несовременных цифровых сервисов. Почти 57% компаний сообщили, что готовы сменить банк, если другая финансовая организация предоставляет обслуживание примерно на тех же условиях, но при этом ее цифровые сервисы более продвинутые. Еще 18% респондентов уверены, что отсталые сервисы — безусловная причина для смены банка", — выяснили авторы исследования.

Только 22% компаний заявили, что технологической отсталости финансовых сервисов недостаточно, чтобы отказаться от банка. При этом компании из сегмента крупного бизнеса более склонны сменить банк в поиске современного решения.

В исследовании приняли участие свыше 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 миллионов рублей.