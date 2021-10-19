МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. "Тинькофф" открыл новое направление — экосистему сервисов для онлайн-бизнесов, его возглавит бывший генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов, говорится в сообщении банка. Банки начнут подключать карты "Мир" к Google Pay

"Тинькофф E-commerce будет выступать в роли партнера для любых компаний, нацеленных на увеличение продаж в онлайне. Тинькофф E-commerce объединит нефинансовые и финансовые инструменты для предпринимателей и компаний по выходу в онлайн и развитию онлайн-продаж через крупнейшие маркетплейсы, соцсети, интернет-магазины и т.д.", — рассказали в банке.

Команда нового сервиса будет внедрять новые продукты для покупателей и адаптировать уже существующие под задачи онлайн-продавцов.

"Новая экосистема сервисов объединит как уже существующие лучшие финтех-решения "Тинькофф", так и новые инструменты для развития бизнеса в онлайн. Она поможет всем предпринимателям масштабировать свои онлайн продажи по нажатию буквально одной кнопки", — прокомментировал Кретов.

В банке отмечают, что с помощью новой системы могут стать партнером для всех российских компаний, которые хотят увеличить свои продажи онлайн.