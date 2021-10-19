ВАШИНГТОН, 19 окт ПРАЙМ. Посол России в США Анатолий Антонов провел во вторник встречу с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом, сообщило посольство. Всемирный банк заявил о росте глобальной бедности из-за коронавируса

"Обсуждались итоги годового собрания бреттон-вудских институтов и перспективы дальнейшего сотрудничества России с Банком. На встрече также присутствовала вице-президент ВБ по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде", — говорится в сообщении посольства.

На прошлой неделе Мэлпасс встречался с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.