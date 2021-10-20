МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в сентябре 2021 года увеличились на 0,14% (+3,11 тонны), и на 1 октября они составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Банк России выпускает памятные монеты с героями мультика "Маша и Медведь"

Ранее в текущем году ЦБ только в июле пополнил резервы на 100 тысяч унций (3,1 тонны) — впервые с апреля 2020 года.

Стоимость монетарного золота в резервах в сентябре снизилась на 4,039 миллиарда долларов, или на 3,04%, и на 1 октября составила 128,658 миллиарда долларов. Доля монетарного золота в резервах в сентябре сократилась до 20,95% с 21,47% в августе.

Резервы золотом Банк России регулярно пополнял до 1 апреля 2020 года, и только в июле 2021 года он возобновил закупки золота. Однако ранее в феврале 2021 года банк продал из резервов 3,1 тонны золота, — это было первое снижение золотых резервов за последние несколько лет. Потом столько же продал в апреле.

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2020 год выросли на 1,23% (+27,982 тонны) и на 1 января 2021 года составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны).

Ранее, в течение 2019 года Банк России, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).