МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российские кредитные организации попросили Центробанк отложить обязательное открытие счетов и выдачу кредитов через Единую биометрическую систему (ЕБС) еще на год, пишет РБК. В Госдуме предложили сделать бесплатным тестирование на Covid-19

Банки должны внедрить эти услуги с 1 января, но сталкиваются с проблемами из-за неготовности технологических решений.

Банки не успевают выполнить новые требования так называемого антиотмывочного закона о запуске с 1 января 2022 года возможности дистанционного открытия счетов, вкладов и выдаче кредитов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС).

Ассоциация банков "Россия" (АБР), куда входят крупнейшие банки страны, попросила Банк России фактически перенести срок вступления новых антиотмывочных требований на 1 января 2023 года. Банкиры просят до этого времени не применять к банкам меры воздействия (закон о ЦБ включает в их число штрафы, ограничение операций, ограничение компенсирующих выплат сотрудникам, назначение временной администрации).

Соответствующее письмо было направлено председателю регулятора Эльвире Набиуллиной и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.