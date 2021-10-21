МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского банковского гиганта Barclays за январь-сентябрь 2021 года составила 5,3 миллиарда фунтов стерлингов (7,3 миллиарда долларов), что в 4 раза выше показателя годичной давности, следует из отчетности кредитной организации. Чистая прибыль Volvo за 9 месяцев выросла в 2,3 раза

В пересчете на одну обыкновенную акцию базовая прибыль за отчетный период составила 0,3 фунта (0,4 доллара) против 0,07 фунта (0,09 доллара) годом ранее. Выручка Barclays за девять месяцев при этом уменьшилась на 1% — до 16,780 миллиарда фунтов (23,1 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала банк зафиксировал чистую прибыль в 1,446 миллиарда фунтов (2 миллиарда долларов), что в 2,4 раза больше прошлогоднего показателя. Квартальная базовая прибыль на одну обыкновенную акцию составила 0,085 фунта (0,11 доллара) против прибыли в 0,03 фунта (0,04 доллара) годом ранее. Выручка при этом выросла на 5% — до 5,465 миллиарда фунтов (7,5 миллиарда долларов).

"Помимо хорошего первого полугодия, высокие результаты в третьем квартале означают, что Barclays продемонстрировал самую высокую прибыль до налогообложения с начала года", — приводятся в сообщении слова главы банка Джеса Стейли (Jes Staley).

Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время Barclays является одной из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.